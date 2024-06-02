Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Во Вьетнаме создали деревянную реплику Mercedes-AMG G63

Во Вьетнаме создали деревянную реплику Mercedes-AMG G63
Деревянная реплика Mercedes-AMG G63
Аудио-версия:
Комментарии

Компания ND — Woodworking Art представила свой новый проект — реплику внедорожника Mercedes-AMG G63 с выполненным из дерева кузовом.

Автомобиль построен на базе Mitsubishi Pajero, который был разобран до шасси. Затем для деревянного G63 была сварена новая стальная рама с пропорциями оригинального внедорожника Mercedes-AMG, после чего создатель машины приступил к монтажу деревянных панелей.

Права на видео принадлежат ND — Woodworking Art. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале ND — Woodworking Art.

Кроме того, у этого автомобиля деревянный салон, для которого создана копия приборной панели, повторяющая вентиляционные отверстия оригинального внедорожника.

Это уже не первый подобный проект вьетнамской компании, которой владеют отец с сыном. В ноябре прошлого года они за 100 дней собрали деревянную реплику пикапа Tesla Cybertruck.

Материалы по теме
Фото
Стилизованную под персонажа «Тачек» Toyota продали на аукционе в Великобритании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android