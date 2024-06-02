Во Вьетнаме создали деревянную реплику Mercedes-AMG G63

Компания ND — Woodworking Art представила свой новый проект — реплику внедорожника Mercedes-AMG G63 с выполненным из дерева кузовом.

Автомобиль построен на базе Mitsubishi Pajero, который был разобран до шасси. Затем для деревянного G63 была сварена новая стальная рама с пропорциями оригинального внедорожника Mercedes-AMG, после чего создатель машины приступил к монтажу деревянных панелей.

Права на видео принадлежат ND — Woodworking Art. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале ND — Woodworking Art.

Кроме того, у этого автомобиля деревянный салон, для которого создана копия приборной панели, повторяющая вентиляционные отверстия оригинального внедорожника.

Это уже не первый подобный проект вьетнамской компании, которой владеют отец с сыном. В ноябре прошлого года они за 100 дней собрали деревянную реплику пикапа Tesla Cybertruck.