«Феррари» может кардинально переделать подвеску к приходу Хэмилтона

«Феррари» может пойти на кардинальный шаг и к следующему году изменить конструкцию своей подвески. Об этом сообщает издание Motorsport.

Итальянская команда пытается ритмично обновлять свою машину SF-24. Болид получил большое обновление в Имоле, но прогресс оказался не таким существенным, как можно было ожидать.

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр ранее признал, что добиться прогресса становится всё труднее и труднее. Таким образом, «Скудерия» может решиться на кардинальные перемены и отказаться от конструкции подвески на задних тягах.

В этом году только «Феррари» и её клиентская команда «Хаас» используют заднюю подвеску с тягами. Главные соперники – «Ред Булл» и «Макларен» — используют тяги в передней подвеске, а сзади – толкатели.

Motorsport отмечает, что некоторые источники указывают, что «Феррари» уже начала работу над проработкой новой подвески, чтобы она была готова к 2025 году, когда в команду придёт Льюис Хэмилтон.

Эта конструкция имеет аэродинамические преимущества, улучшая воздушные потоки вокруг передней части машины. Кроме того, изменение подвески может открыть возможности для изменения положения пилота, что может помочь улучшить распределение веса.

Потенциальное изменение подвески происходит на фоне попыток привлечь в свой технический штаб Эдриана Ньюи, который будет свободен от обязательств перед «Ред Булл» в начале следующего года.