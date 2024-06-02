Где следует продолжить карьеру Эдриану Ньюи?

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Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи покинет австрийскую команду в начале следующего года. Он и его менеджер Эдди Джордан смогли добиться права сразу же начать работу в любой другой команде, без привычного в таких ситуациях отпуска по садоводству.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: в какой команде стоит продолжить свою карьеру Эдриану Ньюи?

Проголосовать также можно по ссылке.

Сконструированные Эдрианом Ньюи машины побеждали в 150 Гран-при Формулы-1, на них было завоёвано 12 чемпионских титулов в личном зачёте и 11 в зачёте Кубка конструкторов.

Ньюи работал в Формуле-1 в «Лейтон Хаус», «Уильямсе», «Макларене» и на данный момент в «Ред Булл».

На данный момент «Ред Булл» лидирует в командном зачёте Формулы-1 сезона-2024, на 24 очка опережая «Макларен» и на 92 – «Феррари». В личном зачёте уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.