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Баньяя выиграл гонку Гран-при Италии 2024 MotoGP. Бастьянини — второй, Мартин — третий

Баньяя выиграл гонку MotoGP в Италии, Бастьянини прорвался на 2-е место на последнем круге
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В «Муджелло» (Италия) завершилась основная гонка восьмого этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя.

Энеа Бастьянини, представляющий команду «Дукати», совершил несколько обгонов на последних кругах гонки и финишировал вторым. Испанец Хорхе Мартин («Дукати») занял третье место.

MotoGP. Гран-при Италии. Гонка:
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 40:51.385.
2. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.799.
3. Хорхе Мартин («Дукати») +0.924.
4. Марк Маркес («Дукати») +2.064.
5. Педро Акоста («КТМ») +7.501.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +9.890.
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +10.076.
8. Маверик Виньялес («Априлиа») +11.683.
9. Алекс Маркес («Дукати») +13.535.
10. Брэд Биндер (КТМ) +15.901.

MotoGP 2024. Этап 8, Скарперия-э-Сан-Пьеро, Италия
Гран-при Италии. Гонка
02 июня 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
40:51.385
2
Энеа Бастьянини
Ducati
+0.799
3
Хорхе Мартин
Ducati
+0.924

В личном зачёте по итогам Гран-при Италии лидирующую позицию занимает Хорхе Мартин. В его активе 171 очко.

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