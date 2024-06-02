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Баньяя выиграл гонку MotoGP в Италии, Бастьянини прорвался на 2-е место на последнем круге

В «Муджелло» (Италия) завершилась основная гонка восьмого этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя.

Энеа Бастьянини, представляющий команду «Дукати», совершил несколько обгонов на последних кругах гонки и финишировал вторым. Испанец Хорхе Мартин («Дукати») занял третье место.

MotoGP. Гран-при Италии. Гонка:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 40:51.385.

2. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.799.

3. Хорхе Мартин («Дукати») +0.924.

4. Марк Маркес («Дукати») +2.064.

5. Педро Акоста («КТМ») +7.501.

6. Франко Морбиделли («Дукати») +9.890.

7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +10.076.

8. Маверик Виньялес («Априлиа») +11.683.

9. Алекс Маркес («Дукати») +13.535.

10. Брэд Биндер (КТМ) +15.901.

В личном зачёте по итогам Гран-при Италии лидирующую позицию занимает Хорхе Мартин. В его активе 171 очко.