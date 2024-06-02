Баньяя выиграл гонку MotoGP в Италии, Бастьянини прорвался на 2-е место на последнем круге

В «Муджелло» (Италия) завершилась основная гонка восьмого этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя.
Энеа Бастьянини, представляющий команду «Дукати», совершил несколько обгонов на последних кругах гонки и финишировал вторым. Испанец Хорхе Мартин («Дукати») занял третье место.
MotoGP. Гран-при Италии. Гонка:
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 40:51.385.
2. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.799.
3. Хорхе Мартин («Дукати») +0.924.
4. Марк Маркес («Дукати») +2.064.
5. Педро Акоста («КТМ») +7.501.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +9.890.
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +10.076.
8. Маверик Виньялес («Априлиа») +11.683.
9. Алекс Маркес («Дукати») +13.535.
10. Брэд Биндер (КТМ) +15.901.
В личном зачёте по итогам Гран-при Италии лидирующую позицию занимает Хорхе Мартин. В его активе 171 очко.