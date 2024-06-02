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Обозреватель Ф-1: «Ред Булл» не хочет, чтобы отцы Макса и Карлоса снова оказались вместе

Обозреватель Ф-1: «Ред Булл» не хочет, чтобы отцы Макса и Карлоса снова оказались вместе
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Автоспортивный журналист Скотт Митчелл-Мальм раскрыл причину отказа «Ред Булл» от Карлоса Сайнса.

«К сожалению для [Карлоса] Сайнса, «Ред Булл» смотрит в первую очередь не на конкурентоспособность гонщика, а на то, чтобы он не создавал напряжённость внутри команды, как это было, когда они с [Максом] Ферстаппеном были напарниками по команде «Торо Россо».

И хоть уже Сайнс и Ферстаппен хорошо ладят, «Ред Булл» не хочет, чтобы их отцы снова оказались в одном пространстве, поскольку именно от них шли основные проблемы «Торо Россо».

Также против Сайнса играет его скорость, которая может осложнить жизнь Ферстаппену. Но в «Ред Булл» никогда публично не признаются в этом.

В итоге «Ред Булл» отказал [Сайнсу]», — сказал Митчелл-Мальм в подкасте на YouTube-канале The Race.

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