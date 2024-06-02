«Он очень талантлив». Ферстаппен — о Кими Антонелли

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен похвалил протеже и потенциально боевого пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, а также дал ему пару советов.

«Посмотрите на него, он очень талантлив.

Я бы посоветовал ему не переживать слишком сильно и не бояться допускать ошибки. Делайте ошибки, вы должны совершать ошибки. Они полезны, если только вы не боретесь за титул. Они нужны, потому что заставляют вас адаптироваться и двигаться вперёд.

Когда ты так молод, просто сосредоточься на том, чтобы ехать как можно быстрее, совершать ошибки, добиваться хороших результатов. Не пытайся слишком много думать об этом, просто пусть оно случится само собой.

Мне повезло с «Торо Россо». Там не было ажиотажа, и я мог спокойно допускать глупые ошибки. Лично для меня самое важное, чему нужно научиться, это как проехать полную дистанцию. В то время в Формуле-3 гонки длились по 35 минут, так что в Формуле-1 требуется гораздо больше усилий. Также нужно думать о шинах.

И ещё, нужно просто повзрослеть, определиться, чего ты хочешь от жизни. Прожить хорошие моменты, и плохие тоже, понять, как ты их преодолеваешь… Нужно очень многому научиться», — приводит слова Ферстаппена издание F1i.