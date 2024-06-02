«Мы постарались вырвать эту страницу». Босс Liberty Media — о методах правления Экклстоуна

Генеральный директор Liberty Media, владельца коммерческих прав на Формулу-1, Грег Маффей негативно высказался о методах правления Берни Экклстоуна и тогдашнего руководства ФИА, отметив, что теперь всё делается по другому.

«Предыдущий режим действительно старался стравить команды, чтобы они враждовали друг с другом.

Зачастую им нравилось просто получать преимущество друг над другом, а о развитии спорта они не задумывались.

Мы постарались с корнями вырвать эту страницу. Мы действительно хотим все вместе развивать этот вид спорта.

Команды согласились с этим и получили от этого выгоду, потому что они не только увидели рост доходов Формулы-1, но также повысилась стоимость команд», — приводит слова Маффея издание Crash.

Ранее Марио Андретти, чемпион Формулы-1 1978 года, глава гоночной династии Андретти, рассказал, что Грег Маффей лично сказал ему, что ни за что не допустит их команду в Формулу-1.