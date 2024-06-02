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Представлен первый португальский гиперкар. Он называется Furia

Компания Adamastor Automoveis представила первый в истории Португалии гиперкар — Adamastor Furia. Автомобиль будет выпущен тиражом в 60 экземпляров, а его ожидаемая стоимость составит € 1,6 млн.

Права на видео принадлежат Adamastor Automoveis. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Adamastor Automoveis.

Сообщается, что машина полностью выполнена из карбона и построена вокруг углепластикового монокока. Двигатель — 3,5-литровый Ford V6 с двойным турбонаддувом мощностью свыше 650 лошадиных сил — расположен посередине, привод — на задние колёса.

Adamastor Furia Фото: Adamastor Automoveis

До 100 км/ч Adamastor Furia разгоняется за 3,5 секунды, а за 10,2 набирает 200 км/ч. Максимальная скорость дорожной версии — Road — составит более 300 км/ч, а вот «максималка» трекового исполнения — Race — не уточняется.

Собираться автомобили будут в собственном центре Adamastor в Португалии.