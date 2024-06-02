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Карлос Сайнс выступил за изменение трассы Гран-при Монако

Карлос Сайнс выступил за изменение трассы Гран-при Монако
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший выступил за изменение трассы Гран-при Монако, где, по его мнению, пилотам не хватает возможностей для обгона.

«Мне жаль, но, как по мне, ничто не превзойдёт Монако и не сможет. Единственное, в чём другие этапы превосходят Монако, это шоу в день гонки, потому что иногда Монако получается скучным. Если удастся создать место для обгона… Посмотрите на схему города и приложите усилия, и тогда Монако станет лучшей трассой.

Это заставило бы всех нас ждать воскресенья. Сейчас все знают, что в воскресенье ничего не будет. Я бы не стал недооценивать изменения в Монако и Имоле», — приводит слова Сайнса издание GPblog.

Ранее к реформе Гран-при Монако призвал глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

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