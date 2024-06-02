«Это самое естественное решение». Хорнер ответил, как «Андретти» попасть в Ф-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о попытках американской команды «Андретти» стать участником престижнейшей гоночной серии мира.

«Ф-1 – компания с американскими владельцами. У нас пять компаний из списка Fortune 500. Не думаю, что всё из-за того, что Андретти – американец. Мне кажется, что всё дело исключительно в бизнес-модели Формулы-1

Если они действительно хотят найти путь на стартовую решётку, они его найдут. Как по мне, наиболее естественным решением было бы приобретение существующей команды, если кто-то захочет её продать», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Ранее президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем также заявил, что «Андретти» не стоит рассчитывать на вступление в чемпионат как отдельной команде.