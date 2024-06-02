«Волосы встают дыбом». Хэмилтон объяснил, почему уличные трассы должны остаться в Ф-1

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон считает, что уличные трассы не должны убираться из календаря «Королевских гонок».

«Я люблю уличные трассы. И всегда любил. Они намного безжалостней и сложнее по сравнению с отрытыми. И они рискованней. На уличных трассах волосы встают дыбом, и это добавляет особенный элемент в сезон.

Без уличных трасс не было бы так интересно, как по мне. Уличные трассы не делают сезон лотереей, но добавляют разнообразия. А для пилота это всегда хорошо», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер призвал к реформированию Гран-при Монако.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города