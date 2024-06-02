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Хельмут Марко назвал ещё одного кандидата на место в «Ред Булл»

Хельмут Марко назвал ещё одного кандидата на место в «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал ещё одного кандидата на место боевого пилота в австрийской команде.

«Это проблема роскоши. У нас есть ещё один гонщик «Хонды», помимо Цуноды, который хорошо выступает, и это Аюму Иваса. Он пока не выиграл ни одной гонки в этом году, у него было два неудачных старта, однако он по-прежнему третий в чемпионате.

Цунода и Иваса – два японских пилота с долгосрочными контрактами у нас, посмотрим, как всё сложится.

Что Ивасе нужно сделать для попадания в Ф-1? Выиграть чемпионат Супер-Формулы. Посмотрим, получится ли у него», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее в интервью Марко ответил, в каком случае у «Ред Булл», начавшем проигрывать в гонках, будут «реальные проблемы».

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