«Дерьмо случается». Ожье — о проигрыше на Ралли Италии WRC с разницей 0,2 секунды

Восьмикратный чемпион мира по ралли француз Себастьен Ожье прокомментировал итоги Ралли Италии WRC, завершившегося сегодня, 2 июня.

Напомним, Ожье финишировал вторым, уступив победителю эстонцу Отту Тянаку всего 0,2 секунды из-за прокола колеса.

«Это автоспорт, нужно смириться с тем, что дерьмо случается. Я считаю, что мы сделали всё возможное. Мы гордимся выступлением.

Тяжело лишиться награды, но я рад, что она досталась моему другу Отту, он показал сильное выступление. Я бы ничего не смог изменить. Условия на Power Stage были экстремальными, и мы сделали достаточно для того, чтобы оказаться впереди даже с учётом того, что условия не подходили нашей машине», — приводит слова Ожье Autosport.