Диксон выиграл Гран-при Детройта IndyCar, Эрикссон в топ-3, Грожана выбил Лундгор

Пилот команды «Ганасси» Скотт Диксон выиграл Гран-при Детройта — шестой этап сезона IndyCar 2024 года, который прошёл на уличной трассе в центре города. Для Диксона это уже вторая в сезоне и 58-я в карьере победа — по числу выигранных в высших лигах американских «формул» гонок шестикратный чемпион уступает лишь Эй-Джею Фойту.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

Гонка началась с небольшого завала на первом круге и затем множество раз прерывалась жёлтыми флагами из-за различных инцидентов и вылетов пилотов. Во время одного из периодов жёлтых флагов над трассой пошёл дождь, многие поехали в боксы за шинами для мокрой трассы, однако осадки быстро прекратились, а трасса высохла ещё до рестарта.

В итоге лидировавший до этого момента Колтон Херта сначала из-за лишних пит-стопов откатился на 10-е место, а затем допустил ошибку в борьбе с соперниками, уткнулся в отбойник и откатился в конец пелотона. В другом эпизоде на середине дистанции ошибку на рестарте допустил экс-пилот Формулы-2 Кристиан Лундгор, который на высокой скорости влетел в Ромена Грожана.

Права на видео принадлежат NBC. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Motorsports on NBC.

Кроме того, в похожей ситуации ошибку допустил Джозеф Ньюгарден, который на торможении коснулся машины соперника и потерял контроль над своим автомобилем. В этот момент в гонщика «Пенске» врезался лидер чемпионата Алекс Палоу.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

Диксон закрепился в лидерах перед финальным отрезком, когда раньше других — за 44 круга до финиша — совершил последний пит-стоп. На протяжении финального отрезка новозеландец экономил топливо и благополучно добрался до финиша.

На второе место на последних кругах прорвался Маркус Эрикссон, опередивший Маркуса Армстронга, четвёртым стал Кайл Кирквуд, а топ-5 замкнул Александер Росси.

Алекс Палоу закончил гонку на 15-й позиции, Колтон Херта классифицирован 19-м, Ромен Грожан занял в итоге 23-е место, а Джозеф Ньюгарден — 26-е.

IndyCar. Гран-при Детройта (топ-10):

1. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 100 кругов.

2. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +0,8 сек.

3. Маркус Армстронг (Chip Ganassi Racing) +4,9.

4. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +6,1.

5. Александер Росси (Arrow McLaren) +8,9.

6. Уилл Пауэр (Team Penske) +10,1.

7. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +11,4.

8. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +15,4.

9. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +18,2.

10. Тео Пуршер (Arrow McLaren) +18,8.

За счёт победы в Детройте Скотт Диксон вырвался в лидеры чемпионата и теперь опережает Алекса Палоу на 18 очков. Третьим по-прежнему идёт Уилл Пауэр — он в 31 балле от лидера. Следом расположились Пато О’Уорд, Александер Росси и Кайл Кирквуд, в то время как Колтон Херта откатился на седьмое место. Тем временем Маркус Эрикссон поднялся на 14-ю строчку, а Ромен Грожан откатился на 17-ю позицию.

Общий зачёт (топ-10):

1. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 216 очков.

2. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 198.

3. Уилл Пауэр (Team Penske) — 185.

4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 160.

5. Александер Росси (Arrow McLaren) — 150.

6. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 148.

7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 147.

8. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 141.

9. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 140.

10. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 128.

Следующий этап — Гран-при Роуд-Америки — пройдёт в Элкхарт-Лейк, штат Висконсин, 9 июня.