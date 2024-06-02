Ваулз: никто не достигнет минимального веса болида в 2026 году

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз считает, что команды Формулы-1 будут иметь проблемы с достижением предписанного техническим регламентом минимального веса болида в 2026 году.

«Если говорить о весе [машины], я считаю, что «Уильямс» будет в разумном положении к 2026 году. В 2026-м будут интересные правила, вознаграждающие потерю веса так, как ни в одном другом чемпионате, поскольку это очень низкое число. Я не верю, что кто-то сможет достичь нижней границы», — приводит слова Ваулза издание Motorsport.

Ожидается, что силовые установки станут тяжелее, однако легче станет шасси, которое сузят и укоротят. Согласно прогнозам, это будет способствовать снижению веса на 40–50 кг.