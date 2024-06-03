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Компания Ford представила суперпикап для гонок на холме Пайкс-пик

Компания Ford представила суперпикап для гонок на холме Пайкс-пик
Ford F-150 Lightning SuperTruck EV
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Спортивное подразделение Ford Performance представило электрический пикап F-150 Lightning SuperTruck EV, за рулём которого на гонках по подъёму на холм Пайкс-пик 24 июня выступит Ромен Дюма, обладатель абсолютного рекорда трассы.

Ford F-150 Lightning SuperTruck EV

Ford F-150 Lightning SuperTruck EV

Фото: Ford

Создатели не сообщают мощность двигателя, однако предполагается, что она сопоставима с электроминивэном SuperVan 4.2, который в прошлом году установил рекорд Пайкс-пик в классе Open — 8.47,682. В то же время отмечается, что на скорости 240 км/ч кузов Ford F-150 Lightning SuperTruck EV генерирует 2,7 тонны прижимной силы.

Ford F-150 Lightning SuperTruck EV

Ford F-150 Lightning SuperTruck EV

Фото: Ford

Напомним, ранее в Hyundai представили автомобили Ioniq 5 N, на которых намерены побить рекорд трассы для серийных и модифицированных электрокроссоверов, причём за руль одного из них сядет известный пилот WRC Дани Сордо.

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