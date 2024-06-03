Глава «Макларена» на примере Пиастри и Норриса объяснил, почему таланта мало для Ф-1

Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался о гонщиках команды, британце Ландо Норрисе и австралийце Оскаре Пиастри.

«Ребята не только талантливы. Больше впечатляет их ум. У них аналитические способности, что также является одной из причин, почему они – пилоты Ф-1. На этом уровне недостаточно способностей, у вас должны быть хорошие мозги. Они подготовлены, и примером является то, как они справляются с разочарованием.

Для чемпиона важно понимать, что разочарование – это часть пути, и всё зависит от того, как вы справляетесь с ним, извлекаете ли вы из него что-то положительное, чтобы расти. Вам нужно научиться жить с разочарованием. Потому что быть чемпионом – это не благословение, а в какой-то степени проклятие», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

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