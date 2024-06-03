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Синдрик выиграл гонку NASCAR Cup Series после проблем лидера на последнем круге

Синдрик выиграл гонку NASCAR Cup Series после проблем лидера на последнем круге
Синдрик на этапе NASCAR Cup Series в Мэдисоне
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Пилот команды «Пенске» Остин Синдрик выиграл гонку Enjoy Illinois 300 — 15-й этап регулярного сезона 2024 года, который прошёл на овале World Wide Technology Raceway в городе Мэдисон, штат Иллинойс. Для Синдрика это вторая победа в карьере, первую он завоевал на «500 милях Дайтоны» в 2022 году.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Отметим, что Синдрик вышел в лидеры после того, как сразу у двух лидеров гонки возникли проблемы. С начала гонки в ней доминировал Кристофер Белл из «Джо Гиббс Рейсинг», однако из-за более позднего последнего пит-стопа он выехал на трассу позади Райана Блейни, ещё одного представителя «Пенске».

В плотной борьбе с Блейни Белл столкнулся с проблемами с двигателем, потерял темп и на последних кругах откатился на седьмую позицию. Лидерство в гонке захватил Блейни, который одним из первых совершил заключительный пит-стоп, но в начале финального круга у действующего чемпиона закончилось топливо, он потерял темп и докатился до финиша на 24-й позиции.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Вторым, почти в четырёх секундах позади Синдрика, финишировал Денни Хэмлин, третье место завоевал Брэд Кезеловски, а следом за ним расположились Тайлер Реддик, Джоуи Логано и Остин Диллон.

NASCAR Cup Series. Enjoy Illinois 300, Мэдисон (топ-10):
1. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 240 кругов.
2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +3,8 сек.
3. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +4,2.
4. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +6,4.
5. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +10,3.
6. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +11,0.
7. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +13,0.
8. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +13,3.
9. Джастин Хейли (Rick Ware Racing / «Форд») +13,6.
10. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +13,7.

Остин Синдрик стал уже девятым пилотом, одержавшим победу по ходу сезона, и выбил из группы пилотов в топ-16 турнирной таблицы Кайла Буша. Для экс-чемпиона эта гонка завершилась первым в сезоне сходом — в одном из эпизодов в борьбе с Бушем Кайл Ларсон потерял заднюю часть машины и выбил пилота «Чилдресса».

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Борьба за места в топ-16 NASCAR Cup Series:
1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — три победы.
2. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — три победы.
3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — две победы.
4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — две победы.
5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Техасе.
6. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — победа в Талладеге.
7. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — победа в Дарлингтоне.
8. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — победа в Мэдисоне.
9. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в Атланте.
10. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 490 очков.
11. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 465.
12. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 417.
13. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 417.
14. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 405.
15. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 371.
16. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 368.
17. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 358.
18. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 354.
19. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 354.
20. Джош Берри (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 264.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Toyota/Save Mart 350 — пройдёт 9 июня на дорожной трассе «Сонома Рейсвей».

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