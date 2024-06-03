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Ральф Шумахер: «Ред Булл» сильно рискует скатиться к посредственности

Ральф Шумахер: «Ред Булл» сильно рискует скатиться к посредственности
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении австрийской команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне «Королевских гонок».

«Конечно, всё очень хорошо, когда побеждаешь. И до сих пор большинство гонок было ими выиграно. Но что будет дальше. На Кристиана Хорнера по-прежнему ложится большая нагрузка, и ему придётся взять ситуацию под контроль. Также это касается управленческого персонала. И это опасно. «Ред Булл» на данный момент действительно подвержен высокому риску скатиться к посредственности», — сказал Шумахер на канале Formel1.de в YouTube.

Ранее Шумахер высказал мнение, что в отношениях семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона и команды «Мерседес» наметился регресс.

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