Окон попал на постер «Альпин» к Гран-при Канады на фоне слухов об отстранении

Пилот «Альпин» Эстебан Окон попал на постер команды в преддверии Гран-при Канады. Ранее гонщик оказался в центре внимания в связи с аварией, которую он устроил на Гран-при Монако. Тогда Эстебан столкнулся со своим напарником по команде Пьером Гасли на первом круге гонки. Хотя Гасли и смог продолжить заезд и набрать своё первое очко в сезоне, действия Окона привели в ярость руководителя «Альпин» Бруно Фамена, который заявил, что Окона могут ждать серьёзные последствия.

«Отдохнули и снова готовы к работе», — говорится в сообщении «Альпин».

Фото: Пресс-служба «Альпин»

Гран-при Канады состоится 7 по 9 июня в Монреале.

Ранее сообщалось, что команда «Уильямс» и её руководитель Джеймс Ваулз больше не рассматривают кандидатуру Окона на 2025 год из-за опасений, что он не является командным игроком.

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