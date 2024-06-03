Штайнер занял категоричную позицию по возможному переходу Мика Шумахера в «Альпин»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал мнение, что французской команде Формулы-1 «Альпин» не стоит рассматривать Мика Шумахера в качестве боевого пилота. Напомним, ранее Шумахер выступал под руководством Штайнера в «Хаасе».

«Стал бы я рассматривать Шумахера, если бы был руководителем «Альпин»? В данный момент нет. Команде нужен лучший гонщик из доступных, который может показывать хорошие результаты. Я думаю, что это люди, которые показывают, что они очень хороши», — приводит слова Штайнера PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Red Flags.

Недавно Штайнер отметил потенциальную проблему, которая может повлиять на результаты Оливера Бермана в Формуле-2.

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