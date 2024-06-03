Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Новая Toyota GR GT3 замечена на тестах на «Спа-Франкоршам»

Новая Toyota GR GT3 замечена на тестах на «Спа-Франкоршам»
Аудио-версия:
Комментарии

Прототип спорткара Toyota GR GT3, который уже тестировался на японской трассе «Фудзи Спидвей», перешёл в фазу европейских испытаний и замечен на трассе «Спа-Франкоршам». Видео заездов опубликовано на YouTube-канале CarSpyMedia.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Различить отдельные детали кузова сложно из-за того, что машина на тестах окрашена в камуфляжную ливрею, тем не менее в глаза бросается широкая задняя часть с массивным антикрылом. Судя по звуку автомобиля, специалисты отмечают, что под капотом у машины двигатель V8.

Напомним, что Toyota GR GT3 появилась как концепт-кар на автосалоне в Токио в 2022 году. Известно, что разрабатывалась машина спортивным подразделением Toyota — Gazoo Racing, а на трассах автомобиль должен дебютировать в сезоне-2026.

Материалы по теме
Видео
В Италии заметили новый гиперкар Ferrari. Его тестируют в чехле
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android