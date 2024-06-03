L'Equipe: Эстебан Окон близок к уходу из «Альпин» по окончании нынешнего сезона Формулы-1

Пилот «Альпин» Эстебан Окон может покинуть французскую команду после нынешнего сезона «Королевских гонок». Об этом информирует L'Equipe.

«По нашей информации, Окон будет в Монреале, но может покинуть команду по окончании нынешнего сезона», — говорится в сообщении издания.

Напомним, Окон оказался в центре внимания после аварии, виновником которой он стал во время Гран-при Монако. Тогда Эстебан столкнулся со своим напарником по команде Пьером Гасли на первом круге гонки. Гасли сумел продолжить заезд и набрать своё первое очко в сезоне, однако действия Окона привели в ярость руководителя «Альпин» Бруно Фамена, который заявил, что пилота могут ждать серьёзные последствия.

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