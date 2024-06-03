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«Альпин» объявила о расставании с Оконом после сезона-2024

«Альпин» объявила о расставании с Оконом после сезона-2024
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Пресс-служба французской команды Формулы-1 «Альпин» объявила о прекращении сотрудничества с гонщиком Эстебаном Оконом по окончании этого сезона. У пилота заканчивается нынешнее соглашение с гоночным коллективом. Стороны решили его не продлевать.

Напомним, Окон оказался в центре скандала после аварии, виновником которой он стал во время Гран-при Монако. Тогда Эстебан столкнулся со своим напарником по команде Пьером Гасли на первом круге гонки. Пьер сумел продолжить заезд и набрать своё первое очко в сезоне, однако действия Окона привели в ярость руководителя «Альпин» Бруно Фамена, который заявил, что пилота могут ждать серьёзные последствия.

В настоящий момент Эстебан занимает 16-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе одно очко.

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