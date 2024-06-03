Инсайдер BBC раскрыл, получит ли юниор «Ред Булл» Лиам Лоусон место Риккардо в «РБ»

Австралийский гонщик «РБ» Даниэль Риккардо останется в команде в 2025 году. Как информирует журналист и инсайдер BBC Эндрю Бенсон, Риккардо находится под покровительством руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, чьё влияние после недавнего скандала в гоночном коллективе из Австрии стало сильнее. Влияние же советника «Ред Булл» Хельмута Марко, напротив, стало меньше. Таким образом, как отмечается в издании, протеже Марко, новозеландец Лиам Лоусон, не сможет заменить Даниэля в «РБ».

В настоящий момент Риккардо занимает 14-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе пять очков. Его товарищ по команде Юки Цунода занимает 10-ю позицию. На счету японца 19 баллов.

Материалы по теме Хельмут Марко назвал ещё одного кандидата на место в команды «Ред Булл»

Автоспорт: главные события 2024 года: