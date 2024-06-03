Джо Сейвуд: «Альпин» решила расстаться с Оконом до Гран-при Монако

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд отреагировал на решение французской команды Формулы-1 «Альпин» прекратить сотрудничество с пилотом Эстебаном Оконом по окончании нынешнего сезона.

«Окон покидает «Альпин» в конце года. Это не имеет ничего общего с тем, что произошло в Монте-Карло», — написал Сейвуд на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, Сейвуд уточнил, что «Мерседес» не намерен предлагать Окону однолетний контракт с целью через год заменить его на Андреа Кими Антонелли.

Напомним, на Гран-при Монако Окон стал виновником аварии, когда на первом круге гонки столкнулся со своим напарником по команде Пьером Гасли. Пьер сумел продолжить заезд и набрать своё первое очко в сезоне, однако действия Окона привели в ярость руководителя «Альпин» Бруно Фамена, который заявил, что пилота могут ждать серьёзные последствия.

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