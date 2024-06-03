Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джо Сейвуд: «Альпин» решила расстаться с Оконом до Гран-при Монако

Джо Сейвуд: «Альпин» решила расстаться с Оконом до Гран-при Монако
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд отреагировал на решение французской команды Формулы-1 «Альпин» прекратить сотрудничество с пилотом Эстебаном Оконом по окончании нынешнего сезона.

«Окон покидает «Альпин» в конце года. Это не имеет ничего общего с тем, что произошло в Монте-Карло», — написал Сейвуд на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, Сейвуд уточнил, что «Мерседес» не намерен предлагать Окону однолетний контракт с целью через год заменить его на Андреа Кими Антонелли.

Напомним, на Гран-при Монако Окон стал виновником аварии, когда на первом круге гонки столкнулся со своим напарником по команде Пьером Гасли. Пьер сумел продолжить заезд и набрать своё первое очко в сезоне, однако действия Окона привели в ярость руководителя «Альпин» Бруно Фамена, который заявил, что пилота могут ждать серьёзные последствия.

Материалы по теме
«Он очень талантлив». Ферстаппен — о Кими Антонелли

Главные новости дня:

Материалы по теме
«Объявлю о планах очень скоро». Эстебан Окон сделал заявление по поводу ухода из «Альпин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android