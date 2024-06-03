Стали известны подробности ухода Окона из «Альпин»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон узнал, что команда не станет продлевать с ним контракт, ещё на прошлой неделе, сообщает со ссылкой на анонимные источники пресс-служба Формулы-1.

В четверг, 30 мая, француз появился на базе в Энстоуне (Великобритания) для заранее запланированной сессии на симуляторе, после чего встретился с руководителем «Альпин» Бруно Фаменом, где ему сообщили, что после окончания сезона его услуги больше не будут нужны.

На следующий день, 31 мая, Окон опубликовал заявление об инциденте на Гран-при Монако, сообщив, что он расстроен количеством негатива в свой адрес.

Напомним, Окон оказался в центре скандала после аварии на Гран-при Монако, где он столкнулся со своим напарником по команде Пьером Гасли на первом круге гонки.