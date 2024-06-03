Фотограф, попавший в больницу в после аварии на ГП Монако, высказался об инциденте

Фотограф Андреа Бруно Диодато высказался об аварии на Гран-при Монако между пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом и гонщиками «Хаас» Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом. Напомним, Андреа получил повреждение из-за этого инцидента, после чего попал в больницу.

«Моя работа иногда учит нас слушать, даже не видя инцидента. После того, как мимо проехал «Кик-Заубер», равномерный шум проезжающих машин словно остановился на мгновение, и я понял, что сейчас что-то произойдёт. Затем произошло столкновение.

Нас было около десяти человек, сейчас у меня только синяк после столкновения. Те, кто получил наибольшие повреждения, бросились на землю, чтобы укрыться.

Если я поставлю себя на место гонщика, то должен сказать, что в определенном смысле я понимаю Магнуссена. В гонке, где очень сложно обгонять, возможно, в этой ситуации он увидел единственный проблеск возможности добиться успеха.

Может быть, шоу на этой трассе не такое захватывающее, но стандарты безопасности здесь высоки. В любом случае, мы все понимаем, что в этой работе есть риск», — приводит слова Диодато Crash.