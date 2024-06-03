Источник: Формула-Е ведёт переговоры с «Феррари» насчёт участия в чемпионате

Представитель Формулы-Е рассказал, что руководители гоночной серии проводили разговоры с «Феррари» о возможном участии команды в чемпионате.

«На данный момент ничего конкретного, но я знаю, что они были на связи и обсуждали это. С любым новым производителем комплектующих требуется целая вечность, чтобы получить от них подтверждение, так что это игра вдолгую», — приводит слова представителя гоночной серии Racingnews365.

Представители «Феррари» сообщили, что их внимание сосредоточено на других гоночных сериях.

«Сегодня мы сосредоточены на Формуле-1 и на чемпионате на выносливость, а недавно мы объявили, что будем участвовать в гонках там, где ещё никогда не участвовали, — в парусном спорте», — сообщил представитель «Феррари» порталу Racingnews365.