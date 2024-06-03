Хорхе Мартин присоединится к «Априлье» в 2025 году

Испанский гонщик Хорхе Мартин, выступающий за команду «Дукати» в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP, перейдёт в команду «Априлья» в 2025 году.

В составе «Априльи» Мартин заменит соотечественника Алеша Эспаргаро, ранее объявившего о завершении карьеры по окончании сезона-2024.

«Это путь неудержимого роста, и Хорхе – строительный блок на пути к цели, к которой мы с огромным желанием стремимся в «Априлье», — приводит слова генерального директора «Априльи» Массимо Риволы пресс-служба MotoGP.

В настоящий момент, после восьми этапов, Мартин возглавляет личный зачёт со 171 очком. На втором месте располагается действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя, замыкает тройку лидеров шестикратный победитель чемпионата испанец Марк Маркес.