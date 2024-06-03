Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, почему Мартин покинул «Дукати», вопреки прежним планам

Стало известно, почему Мартин покинул «Дукати», вопреки прежним планам
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Прамака» и лидер нынешнего сезона MotoGP Хорхе Мартин перейдёт в «Априлью» в следующем сезоне. Причиной тому стало то, что «Дукати», изначально пообещавшая место в заводской команде Мартину, решила договориться с представителем «Грезини» Марком Маркесом, сообщает Motorsport.

Изначальный план «Дукати» состоял в том, чтобы пригласить Мартина в заводскую команду со следующего сезона вместо Энеа Бастьянини. Маркеса планировалось перевести в «Прамак», на место Хорхе, но выдать ему заводской мотоцикл. Марк публично заявил, что не примет такой вариант и хочет выступать за основную заводскую команду, какой бы она ни была.

«Дукати» решила не терять прославленного гонщика и предложила ему, а не Мартину, место в основной команде. Это не устроило Хорхе, который решил перейти в «Априлью», где получит заводской мотоцикл и обслуживание.

Доминатор MotoGP Маркес сел за руль болида Формулы-1:

Материалы по теме
Хорхе Мартин присоединится к «Априлье» в 2025 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android