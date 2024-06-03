Стало известно, почему Мартин покинул «Дукати», вопреки прежним планам

Гонщик «Прамака» и лидер нынешнего сезона MotoGP Хорхе Мартин перейдёт в «Априлью» в следующем сезоне. Причиной тому стало то, что «Дукати», изначально пообещавшая место в заводской команде Мартину, решила договориться с представителем «Грезини» Марком Маркесом, сообщает Motorsport.

Изначальный план «Дукати» состоял в том, чтобы пригласить Мартина в заводскую команду со следующего сезона вместо Энеа Бастьянини. Маркеса планировалось перевести в «Прамак», на место Хорхе, но выдать ему заводской мотоцикл. Марк публично заявил, что не примет такой вариант и хочет выступать за основную заводскую команду, какой бы она ни была.

«Дукати» решила не терять прославленного гонщика и предложила ему, а не Мартину, место в основной команде. Это не устроило Хорхе, который решил перейти в «Априлью», где получит заводской мотоцикл и обслуживание.

Доминатор MotoGP Маркес сел за руль болида Формулы-1: