Lamborghini солиста Jamiroquai продана за $ 4,9 млн, уникальный Ford GT — за $ 1 млн

На торгах Dare to Dream Collection, которые аукционный дом RM Sotheby’s проводит в эти дни в Торонто, продан редкий спорткар Lamborghini Miura P400 SV в кузове от Bertone, который ранее принадлежал солисту группы Jamiroquai Джею Кею. Стоимость лота составила $ 4,9 млн, при том что аукционисты планировали выручить за неё $ 2,7-3,5 млн.

Lamborghini Miura P400 SV Bertone Фото: rmsothebys.com

P400 SV — это последняя версия спорткара Lamborghini Miura, который на момент выхода в 1966 году был самым быстрым серийным дорожным автомобилем и развивал 275 км/ч. В версии P400 SV автомобиль получил ещё более мощный двигатель, а также более широкий в задней части кузов. В общей сложности было выпущено лишь 150 экземпляров Miura P400 SV.

Ferrari Enzo Фото: rmsothebys.com

Вторым самым дорогим лотом аукциона стала Ferrari Enzo 2003 года — это был первый экземпляр модели, созданный для североамериканского рынка. Автомобиль продан за $ 4,3 млн. За сумму более $ 4 млн также продана Ferrari F50 1996 года выпуска.

Maserati MC12 Фото: rmsothebys.com

Среди других лотов следует отметить Maserati MC12, 1 из 50 экземпляров которой был продан за $ 3,8 млн — на $ 100 тыс. дороже Ferrari LaFerrari 2015 года. Кроме того, соискателям был предложен уникальный Ford GT, который был выпущен по индивидуальному заказу в 2022 году и раскрашен в ливрею в честь кроссовок Nike Air Jordan 1. Он продан за $ 1,05 млн.