Экс-пилот «Феррари»: Вассёр повторяет работу Тодта перед началом эпохи Шумахера

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Бывший пилот Формулы-1 француз Жан Алези, выступавший за итальянскую команду «Феррари», высказался о её нынешнем руководителе Фредерике Вассёре.

«Я верю, что мы находимся в начале нового цикла «Феррари». Фред Вассёр проделывает хорошую работу для того, чтобы сделать команду последовательной.

Мне кажется, он повторяет невероятную работу Жана Тодта, когда тот прибыл в Маранелло и выстроил команду, положившую начало эпохе [Михаэля] Шумахера. Надеюсь, инженеры смогут создать конкурентоспособную силовую установку под новые правила 2026 года», — приводит слова Алези издание Motorsport Italia.

Ранее в интервью Вассёр рассказал, чем «Феррари» пожертвовала ради болида SF-24, на котором команда выступает в нынешнем сезоне.

Правильный пит-стоп «Феррари»: