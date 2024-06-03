Хорнер ответил, могут ли «Феррари» и «Макларен» бороться за чемпионство в 2024 году

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что «Феррари» и «Макларен» в настоящий момент должны считаться полноправными конкурентами его команды в чемпионате.

«Феррари» и «Макларен», без сомнений, выглядят конкурентоспособными, их нельзя сбрасывать со счетов. Чемпионат очень длинный, и они забрали бо́льшую часть очков [в Монако].

Очевидно, нам необходимо следить за тем, чтобы обе наши машины набирали очки, потому что мы не можем игнорировать угрозу со стороны «Феррари» и «Макларена» в личном зачёте и Кубке конструкторов. Предстоит долгий путь, и мы никогда ничего не воспринимали как должное», — приводит слова Хорнера издание Racer.

Ранее издание F1-Insider рассказало о ссоре Хорнера и Ферстаппена в Монако.

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