«Гонщиков не слушают». Фернандо Алонсо предложил изменение после Гран-при Монако

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что спортивный регламент Формулы-1 нуждается в изменении, и примером этому послужил прошедший Гран-при Монако.

«Сейчас все меняют шины под красным флагом и едут на них до конца. Единственная интересная вещь в Монако – это пит-стопы. Если вы уберёте напряжение пит-стопов, ничего не останется. Возможно, поэтому нам следует возобновить обсуждение запрета на смену шин под красным флагом.

Почему это не было сделано? Я не знаю. Вещей, которые так и не отрегулировали, хватает. Вероятно, потому, что гонщиков не слушают», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

Ранее в интервью Алонсо высказался о текущей ситуации в «Астон Мартин».

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