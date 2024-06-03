«Гонщиков не слушают». Фернандо Алонсо предложил изменение после Гран-при Монако

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что спортивный регламент Формулы-1 нуждается в изменении, и примером этому послужил прошедший Гран-при Монако.
«Сейчас все меняют шины под красным флагом и едут на них до конца. Единственная интересная вещь в Монако – это пит-стопы. Если вы уберёте напряжение пит-стопов, ничего не останется. Возможно, поэтому нам следует возобновить обсуждение запрета на смену шин под красным флагом.
Почему это не было сделано? Я не знаю. Вещей, которые так и не отрегулировали, хватает. Вероятно, потому, что гонщиков не слушают», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.
Ранее в интервью Алонсо высказался о текущей ситуации в «Астон Мартин».
Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье: