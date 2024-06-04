«Придётся потрудиться». Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Канады

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о предстоящем Гран-при Канады, который пройдёт с 7 по 9 июня в Монреале.

«Мне нравится гоняться в Монреале, это увлекательная трасса с несколькими сложными участками, что делает её более захватывающей. Наша машина хорошо показала себя на нескольких типах трасс, но мы знаем, что в Канаде придётся потрудиться. Наши конкуренты будут сильны.

Было приятно отдохнуть после двух гонок в Имоле и Монако. Мы дважды оказались на подиуме и принесли команде много очков. Я провёл продуктивные встречи со своими инженерами, и теперь мне не терпится увидеть, что мы покажем в этот уикенд», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Ранее Норрис оценил шансы «Макларена» побороться с «Ред Булл» в этом сезоне Ф-1.