Брандл — об аварии Окона на ГП Монако: команды не будут терпеть такой менталитет

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл поделился мнением об аварии в начале гонки Гран-при Монако, виновником которой стал пилот «Альпин» Эстебан Окон. Напомним, Эстебан столкнулся со своим напарником по команде Пьером Гасли на первом круге заезда. Пьер сумел продолжить заезд и набрать своё первое очко в сезоне, однако действия Окона привели в ярость руководителя «Альпин» Бруно Фамена, который заявил, что пилота могут ждать серьёзные последствия.

«Окон – прекрасный и быстрый пилот, но история ясно показывает, что, когда дело доходит до гонок, у него возникает иррациональная ярость, особенно по отношению к своим товарищам по команде. Раньше его жёстко критиковали Серхио Перес и Фернандо Алонсо за его агрессию, а теперь это сделал Гасли. Это дорого обойдётся Эстебану, поскольку ни одна передовая команда не потерпит такого менталитета, возможно, никакая команда», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

Ранее стало известно, что Окон покинет «Альпин» после этого сезона.

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