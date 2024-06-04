Бруно Фамен сделал заявление о предстоящем уходе Окона из «Альпин»

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен прокомментировал предстоящий уход из команды гонщика Эстебана Окона. Пилот покинет «Альпин» по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Эстебана за его преданность команде на протяжении последних пяти лет. За это время вместе мы пережили несколько фантастических моментов, лучший из которых пришёлся на Гран-при Венгрии 2021 года, когда он одержал незабываемую победу в гонке. В 2024 году нам предстоит провести ещё 16 гонок, и у нас есть чёткая цель: продолжать неустанно работать всей командой, чтобы добиться наилучших результатов на трассе. Мы желаем Эстебану всего наилучшего в следующей главе его карьеры пилота», — приводит слова Фамена пресс-служба «Альпин».

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