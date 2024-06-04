Вассёр высказался о возможных проблемах между Хэмилтоном и Леклером в «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос по поводу предстоящего перехода в команду семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Сейчас британец выступает за «Мерседес». К «Скудерии» он присоединится в следующем году.

«Могут ли Хэмилтон и Леклер потенциально мешать друг другу? Я так не думаю, потому что, на мой взгляд, команда получит своего рода взаимную выгоду. Это позитивный шаг с точки зрения скорости. Отчасти наши актуальные результаты обусловлены тем фактом, что у нас хорошая конкуренция между Карлосом и Шарлем — они подталкивают друг друга. Я предпочитаю, чтобы в команде были два сильных гонщика», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.

Главные спортивные новости дня: