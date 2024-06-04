На «Игора Драйв» пройдёт 2-й этап Igora Drive Drift Challenge

15 и 16 июня на автодроме «Игора Драйв» состоится второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge, где гостей будут ждать два дня зрелищных заездов и насыщенной развлекательной программы.

В первый день пилоты сойдутся в квалификационных, одиночных заездах, чтобы попасть в топ-32. Во второй день участники будут соревноваться друг с другом в парных дуэлях, демонстрируя мастерство и технику.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Зрителей ждут азартные погони, в которых гонщики будут эффектно уходить в занос, филигранно проходить повороты, преследовать соперника в боковом скольжении и красиво жечь резину. Следить за ходом соревнований болельщики могут в нескольких метрах от трека благодаря уникальной конструкции дрифт-трассы «Игора Драйв», которая является максимально безопасной для зрителей.

Также для гостей Igora Drive Drift Challenge будет организована насыщенная развлекательная программа: парад пилотов, с которыми можно пообщаться и сфотографироваться, автовыставка уникальных и редких автомобилей, анимация с рысью Сидом – символом автодрома, яркая фотозона, фуд-траки с вкусной едой и многое другое.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

В первом этапе IDDC принял участие 51 пилот из восьми регионов страны. За захватывающими гонками наблюдало свыше 2 тыс. человек.

До 9 июня купить билеты на сайте автодрома «Игора Драйв» можно по привлекательным ценам – от 1500 рублей. Не пропустите первую летнюю дрифт-схватку этого сезона!