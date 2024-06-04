Самый быстрый в мире карт с реактивным двигателем выставлен на продажу

Реактивный карт, на котором в октябре 2021 года Скайлар Дженуари установил рекорд скорости для картов с реактивными двигателями и попал в Книгу рекордов Гиннесса, выставлен на продажу. Стоимость карта, который на момент написания заметки находится в США, составляет $ 15 тыс.

Карт Скайлара Дженуари Фото: Социальные сети

В комплекте с картом идут два почти новых реактивных двигателя Kingtech K450G4, а также сертификат, подтверждающий рекорд Гиннесса. «Станьте обладателем исторического артефакта или попробуйте поставить рекорд самостоятельно», — говорится в объявлении Дженуари.

Карт Скайлара Дженуари Фото: Социальные сети

Скайлер Дженуари строил этот карт вместе с отцом на протяжении полугода и 8 октября 2021 года в присутствии представителей Книги рекордов Гиннесса разогнался на нём до 184,41 км/ч, превзойдя достижение Тома Багнэлла (180,72 км/ч в 2017 году).