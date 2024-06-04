Стала известна дата премьеры Bugatti с совершенно новым двигателем

Компания Bugatti объявила дату презентации своего нового гиперкара. Автомобиль будет официально представлен в рамках мероприятия «Большая премьера», которое состоится 20 июня.

«Новый автомобиль Bugatti — это совершенно уникальный дизайн, созданный с чистого листа и основанный на трёх базисах: красоте, роскоши и скорости. Облик машины вдохновлён автомобилями прошлого: Type 57 SC Atlantic, Type 41 Royale и Type 35 — самые успешные машины за всю историю гонок Гран-при, и ДНК каждой из них нашла отражение при создании новейшей интерпретации бренда Bugatti», — сказано в пресс-релизе компании.

Прототип Bugatti с двигателем V16 в камуфляжной раскраске Фото: x.com/BBC_TopGear

Напомним, что эта машина уже была замечена во время дорожных тестов в камуфляжной раскраске. Известно, что модель получит совершенно новый двигатель V16, который придёт на смену легендарному W16.

В то же время в обозримом будущем Bugatti выпустит автомобиль Mistral — это первый за 13 лет родстер марки, и он станет последней дорожной моделью Bugatti с 1600-сильным W16. Помимо неё, этот двигатель также будет установлен на трековый гиперкар Bugatti Bolide.