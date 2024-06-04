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Bild: Серхио Перес договорился с «Ред Булл» о новом контракте, названы детали

Bild: Серхио Перес договорился с «Ред Булл» о новом контракте, названы детали
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес договорился с командой о новом контракте. Как информирует издание Bild, последние детали были улажены перед недавним Гран-при Монако. Сообщается, что новое соглашение будет заключено по схеме «1+1». Таким образом, мексиканец будет представлять австрийский гоночный коллектив в 2025 году, сохраняя возможность пролонгации соглашения в 2026-м.

В настоящий момент Перес занимает пятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 107 очков. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен, занимающий первую позицию, имеет на счету 169 баллов.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, состоится с 7 по 9 июня.

Ранее экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о будущем Ферстаппена.

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