«Ред Булл» анонсировал объявление на 4 июня в 19:00 мск

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» анонсировала объявление, которое последует сегодня, 4 июня, в 19:00 по московскому времени. Соответствующий пост появился в социальных сетях гоночного коллектива. Команда не стала раскрывать, о чём пойдёт речь.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что «Ред Булл» договорился о новом контракте с мексиканским гонщиком Серхио Пересом. Сообщалось, что стороны заключили соглашение по схеме «1+1».

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов. На счету австрийской команды 276 очков. У итальянской команды «Феррари», занимающей вторую позицию, 252 балла. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, состоится с 7 по 9 июня.

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