2000-сильный Lamborghini сразился в гонке по прямой с Nissan GT-R, у которого 1600 сил

На дрэг-стрипе Texas Motorplex прошли заезды тюнингованных спорткаров Lamborghini Huracan EVO и Nissan GT-R, у которых на двоих в общей сложности 3600 лошадиных сил. Видео заездов опубликованы на YouTube-канале команды Hoonigan.

Права на видео принадлежат Hoonigan. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hoonigan.

Под капотом у Lamborghini Huracan EVO 5,3-литровый двигатель V10 с двойным турбонаддувом, его мощность оценивается в 2000 лошадиных сил. У Nissan GT-R агрегат скромнее — это 4,1-литровый твин-турбо V6 мощностью 1600 лошадиных сил, однако японский спорткар легче итальянского противника — 1678 килограммов против 1905.

Битва проходила до двух побед, но для определения сильнейшего хватило лишь двух заездов: дважды GT-R стартовал чуть лучше Huracan, однако затем быстро терял преимущество и в итоге приходил к финишу вторым.