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Motorsport: Бастьянини будет выступать в 2025 году на заводском мотоцикле «КТМ»

Motorsport: Бастьянини будет выступать в 2025 году на заводском мотоцикле «КТМ»
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Итальянский гонщик «Дукати» Энеа Бастьянини в следующем сезоне чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP будет выступать за рулём байка КТМ. Об этом информирует издание Motorsport. Сообщается, что официальное заявление от KTM о подписании Бастьянини ожидается в ближайшее время.

По сведениям источника, Энеа будет выступать за вторую команду КТМ (GasGas), которая также использует последнюю версию мотоциклов.

Ранее стало известно, что испанский гонщик Хорхе Мартин, выступающий за команду «Дукати», перейдёт в «Априлью» в 2025 году. Там он заменит соотечественника Алеша Эспаргаро, ранее объявившего о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

Недавно назывались причины решения Мартина.

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