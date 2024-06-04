Расписание трансляций Гран-при Канады — 2024

С 7 по 9 июня в Монреале состоится девятый этап сезона-2024 Формулы-1 Гран-при Канады.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. В России официального эфира Гран-при не запланировано, при этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда.
Формула-1 Гран-при Канады – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское):
Пятница, 7 июня:
20:30. Первая тренировка Гран-при Канады.
Суббота, 8 июня:
00:00. Вторая тренировка Гран-при Канады;
19:30. Третья тренировка Гран-при Канады;
23:00. Квалификация Гран-при Канады.
Воскресенье, 9 июня:
21:00. Гонка Гран-при Канады.
В Кубке конструкторов в настоящий момент лидирует «Ред Булл», на счету которого 276 очков.