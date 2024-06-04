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Расписание трансляций Гран-при Канады — 2024

Расписание трансляций Гран-при Канады — 2024
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С 7 по 9 июня в Монреале состоится девятый этап сезона-2024 Формулы-1 Гран-при Канады.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. В России официального эфира Гран-при не запланировано, при этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда.

Формула-1 Гран-при Канады – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 7 июня:

20:30. Первая тренировка Гран-при Канады.

Суббота, 8 июня:

00:00. Вторая тренировка Гран-при Канады;
19:30. Третья тренировка Гран-при Канады;
23:00. Квалификация Гран-при Канады.

Воскресенье, 9 июня:

21:00. Гонка Гран-при Канады.

В Кубке конструкторов в настоящий момент лидирует «Ред Булл», на счету которого 276 очков.

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