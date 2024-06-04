Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьер Гасли: не хочу слишком распространяться о своём будущем

Пьер Гасли: не хочу слишком распространяться о своём будущем
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал ситуацию на рынке пилотов, отметив, что пока не хочет вдаваться в подробности, опасаясь кривотолков.

«Я не хочу слишком распространяться о своём будущем, потому что некоторые вещи слишком легко вырвать из контекста. Однако мы все понимаем ситуацию на рынке пилотов. На данный момент мне нечего объявить, и вы, ребята, узнаете, когда что-то появится. Но, очевидно, вы в курсе того, что происходит.

Сейчас я сосредоточен на командной работе, у всех нас общая цель. Никому не нравится наше нынешнее положение, но я вижу мотивацию, хорошую реакцию и позитивный настрой в сложной для всех нас ситуации.

Ближайшие недели и месяцы покажут, какие мы получим результаты исследований в аэродинамической трубе и какие решения мы намерены принять», — приводит слова Гасли издание PlanetF1.

Материалы по теме
Гасли раскрыл детали командных инструкций, которые нарушил Окон
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android