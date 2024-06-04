В «Пирелли» ответили на критику Льюиса Хэмилтона

Главный инженер «Пирелли» Симоне Берра отреагировал на слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который заявил, что текущие шины имеют слишком узкий рабочий диапазон.

Во время Гран-при Майами Хэмилтон назвал нынешние шины «наименее любимыми» с тех пор, как итальянская компания стала монопольным поставщиком Формулы-1.

Берра объяснил, что проблема не в шинах, а в том, что пелотон уплотнился и теперь решающее значение имеет управление болидом.

«У каждой шины есть свой пик, а рабочее окно — это всего лишь определение. При определении рабочего окна мы берём за основу определённый процент потери сцепления с трассой.

Я думаю, что раньше было так же. Но, вероятно, тогда это было менее критично, потому что с тех пор повысился уровень детализации данных. Сейчас всему придаётся большое значение. Раньше, 15-20 лет назад, машины или пилотов разделяло по полсекунды или даже семь десятых, поэтому не было внимания ко всем нюансам.

Но сейчас борьба стала плотнее, и даже одна десятая секунды имеет большое значение.

Мы понимаем, что шины C4, а в некоторых случаях, при высокой температуре и C5, имеют большой потенциал на пике. Некоторые команды не могут добиться этого пика результативности. Отчасти, да, дело в шинах, но отчасти это зависит и от машины, настройки подвески и того, как машина может использовать потенциал компаунда», — приводит слова Берры издание Motorsport Week.