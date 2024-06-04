Тото Вольф предупредил о возможных неудачах «Мерседеса» в ближайшее время

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф признал, что внедрение в ближайших гонках обновлений машины W15 может сопровождаться некоторыми неудачами.

«Я думаю, то, что мы сейчас готовим, вероятно, решит наши основные проблемы с машиной. Но на данный момент наше одеяло недостаточно большое, чтобы прикрыть и ноги, и голову одновременно. Мы близки к своей цели, но на первых порах закрыть всё, вероятно, не получится.

Монреаль — немного нетипичная трасса. Мы собираемся добавить там кое-что. Затем ещё что-то в Барселоне. Так что нужно быть готовыми сделать шаг назад, чтобы потом — два вперёд», — приводит слова Вольфа издание Daily Express.

После восьми этапов сезона-2024 на счету «Мерседеса» 96 очков в командном зачёте. Занимающий третье место в зачёте Кубка конструкторов «Макларен» имеет на счету 184 очка, одну победу (на Гран-при Майами) и ещё четыре подиума.